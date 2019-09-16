0553 313 94 23

19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

- TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor ve Lokomotiv Kuban'ın mücadele edeceği turnuva 18 Eylül'de başlayacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası


BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası" 18-21 Eylül'de yapılacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı turnuva için geri sayım başladı.

TOFAŞ Spor Kulübü ve Gold Majesty tarafından organize edilen turnuvada müsabakalar Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Organizasyona bu yıl TOFAŞ'ın yanı sıra Basketbol Süper Ligi'nden Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor ve Rusya'dan Lokomotiv Kuban katılacak. Basketbolseverler maçları ücretsiz izleyebilecek.


- Gruplar ve maç programı


Finali 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak turnuvada A Grubu'nda TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir koleji, B Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor ve Lokomotiv Kuban mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçı, 18 Eylül Çarşamba günü Lokomotiv Kuban ile Darüşşafaka Tekfen arasında yapılacak. Günün diğer maçında ise TOFAŞ ile Gaziantep Basketbol karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci gününde OGM Ormanspor-Lokomotiv Kuban ve Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmalarına yer verilecek.

Grup müsabakalarının son gününde 20 Eylül Cuma günü Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor ve Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji müsabakaları oynanacak.


- Cevat Soydaş


Eski milli sporculardan Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giydi.

Sırasıyla Eskişehir Güllükspor, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı. 1975-1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını giyen Soydaş, 221 maç ile Bursa ekibinin tarihinde en çok maça çıkan 5'inci ve attığı 3 bin 498 sayıyla da Murat Konuk'un ardından en çok skor üreten ikinci oyuncu oldu.

Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
  1. 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
  2. Bursa
  3. Cevat Soydaş
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. TOFAŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıza Kayaalp finalde
    1. Rıza Kayaalp finalde
    2. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    3. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    4. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    5. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    6. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    7. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    8. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    9. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    10. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    11. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    12. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    13. Artiz Mektebi beğenildi
    14. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    15. Matematikte başarının sırrı!..
    16. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    17. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    18. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    19. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    20. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    21. Çocukları dijital dünyadan..
    22. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    23. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    24. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    25. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    26. Bahçelievler'de silahlı saldırı!
    27. Nefes kesen yılan operasyonu
    28. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    29. Uyuşturucu ticareti şüphelisi..
    30. Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı