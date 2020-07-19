19 Temmuz altın fiyatları | Çeyrek, gram, yarım, tam, reşat, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın...

19 Temmuz günü altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Özellikle düğün yapacaklar, altın fiyatlarını yakından takip etse de, ekonomistler bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağını söylüyor. Peki ama bugün gram altın, reşat altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın ne kadar? Kapalıçarşı altındaki son durum ne? İşte canlı altın döviz fiyatları...