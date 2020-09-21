19 savaş uçağı kıstırdı... Dünyaya böyle ilan ettiler: 'Karşılık vereceğiz"

Tayvan Boğazı’nda gerilimi arttırmayı hedefleyen Çin, kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Çin ordusuna ait 16 savaş uçağı, Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçmişti. Cumartesi günü ise Çin'den gelen 19 askeri uçak Tayvan'ın hava sahası üzerinde uçtu. Askeri uçaklarla bölgeyi çevrelemeye çalışan Çin’e Tayland’dan çok sert tepki geldi.

Çin’in askeri hamlesine karşılık Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan ordusuna, Çin uçaklarına telsiz uyarıları göndererek gözetleme ve hava savunma unsurlarını devreye alması talimatını verdi.

Singapur merkezli haber kanalı CNA'ya konuşan bir askeri kaynak, Çin'den gelen tehditlere karşı savaş uçağı pilotlarına müdahale etme protokolü ile ilgili Hava Kuvvetleri Muharebe Komutanlığı'nda bir dizi brifing verildiğini aktardı.

Karşılık vereceğiz!

Açıklamada Çin’in askeri hamlelerinin arkasında yatan niyetin henüz bilinmediği ancak Tayvan’ın bölgede yaşanacak askeri bir çatışma ihtimalini en aza indirme çabası içerisinde olduğu vurgulandı.

“İlk saldırı biz gerçekleştirmeyeceğiz” diyen askeri kaynak Çin’den saldırı gelmesi halinde ise kesinlikle karşılık vereceklerini belirtti.