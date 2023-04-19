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İSLAM 19 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-04-19 08:42:00 - 2023-04-19 08:42:56
19 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

GÜNÜN AYETİ:وَالَّذٖينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌؕ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ

"Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar."

(Yûnus Suresi - 27) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

GÜNÜN HADİSİ: "Allah'ın en sevdiği sözler dört (tanedir): Sübhanallah, elhamdülillah, Lâ İlahe İllallah, Allahu Ekber. Bunların hangisiyle başlasan sana zarar vermez."

Kaynak: Müslim, Adâb, 12
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