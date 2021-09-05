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Gündem 1.9 milyar liralık 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği
Gündem

1.9 milyar liralık 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği

İktidar karşıtı kesim, saman üzerinden algı peşinde koşarak, ‘tarım bitti, hububatı bile ithal ediyoruz’ yaygarası koparırken, yılın ilk 8 ayındaki tarım ihracatında tarihi zirve yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 09:26:13 - 2021-09-05 09:26:13
1.9 milyar liralık 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı başvurularını nisan ayı içerisinde aldıklarını belirterek, bu kapsamda toplam yatırım tutarı 1,9 milyar lira olan 493 projenin onaylandığını ve onaylanan projelere 875 milyon lira hibe desteği vereceklerini bildirdi.

19 yıllık kalkınma hamlesi

Bakan Pakdemirli, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Türkiye’nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Her alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler üretiminin gücünü artırırken on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı.”

10. Çağrı

Pakdemirli, kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı başvurularını nisan ayı içerisinde aldıklarını vurgulayarak “Bu çerçevede toplam yatırım tutarı 1,9 milyar lira olan 493 proje onaylandı. Onaylanan bu projelere ise 875 milyon lira hibe desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplam 2 bin 603 proje

Yıl sonuna kadar projelerde incelemelerin süreceğini ve incelemesi tamamlanan projeleri açıklamaya devam edeceklerini bildiren Pakdemirli, “2021 yılı içerisinde 11 farklı sektörde yatırımları tamamlanan toplam 2 bin 603 projeye 805 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve ülkemize 1,2 milyar liralık yatırım kazandırdık” değerlendirmesinde bulundu.

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