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Dünya 19 milyar dolarlık petrol rafinerisinde yangın
Dünya

19 milyar dolarlık petrol rafinerisinde yangın

Yeniakit Publisher
2024-06-26 20:39:00 -
19 milyar dolarlık petrol rafinerisinde yangın

Afrika’nın en büyük petrol rafinerisi olan Nijerya’daki Dangote Petrol Rafinerisi’nde yangın çıktı. Dangote Petrol Rafinerisi'nin maliyeti 19 milyar doları buldu.

Nijerya’nın Lagos kentinde yer alan ve Afrika’nın en büyük petrol rafinerisi olan Dangote Petrol Rafinerisi’nde yangın çıktı. Dangote Industries Limited Sözcüsü Anthony Chiejina, olayın atık su arıtma tesisinde (ETP) meydana geldiğini söyledi. Chiejina, "Atık su arıtma tesisimizde (ETP) meydana gelen küçük çaplı bir yangın olayını hızla kontrol altına aldık. Rafineri faaliyette olduğu için herhangi bir alarm durumu söz konusu değildir ve görev başındaki tüm personelimizde herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Afrika’nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından inşa ettirilen ve 12 Ocak’ta dizel ve uçak yakıtı üretimine başlayan 19 milyar dolarlık Dangote Petrol Rafinerisi, günde 650 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.

Kaynak: AA

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