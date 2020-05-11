19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16 17 18 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü’nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine'de alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması kararının çıkacağı belirtiliyor.

İller arası seyehat yasağı kalkacak mı?

Kabine Toplantısı'nın bir başka gündem maddesi ise seyahat yasakları. Son Kabine toplantısında 7 şehre seyahat yasağı kaldırılmıştı. Bu toplantıda da seyahat yasağının kaldırıldığı illere yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.