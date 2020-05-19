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19 Mayıs’a özel telekonferansla zeybek oynadılar

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG)üyeleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginç bir etkinliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:35:49 -
19 Mayıs’a özel telekonferansla zeybek oynadılar

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG)üyeleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Dernek üyeleri telekonferansla bayrama özel zeybek oynadılar.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sessiz sedasız kutlanıyor. Bu kapsamda harekete geçen Yalova TUFAG Derneği ise ilginç bir etkinliğe imza attı. Her yıl meydanlarda gerçekleştirilen halkoyunu gösterilerini bu sefer telekonferansla dijital ortama taşıyan dernek üyeleri hep birlikte Zeybek ve Fetiye yöresi oyunlarını oynadılar. Gençlerin evlerinden yaptıkları canlı yayının tek karede birleşmesi ise gerçek bir halkoyunu gösterisini aratmadı.

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