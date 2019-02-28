19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var Mardin merkezli 19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada sözde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle 26 şüphelinin ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 askeri personele yönelik güvenlik güçlerince Mardin, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Denizli'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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