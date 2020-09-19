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Aktüel 19 Eylül Gaziler Günü
Aktüel

19 Eylül Gaziler Günü

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:06:38 -
19 Eylül Gaziler Günü

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti.

Şiirlerin okunduğu törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, Terörle Mücadele Gazileri Derneği üyeleri ve gaziler katıldı.

- Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Serdar Onat ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajının okunmasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt da günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı.

Vali Yılmaz ve protokol, daha sonra Muharip Gaziler Derneği, Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Derneği ile Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.



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