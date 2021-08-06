182 randevu hattında neden aksaklıklar yaşanıyor? Halkı mağdur eden aksaklık giderilecek mi?

Salgının da etkisi ile beraber gerek hastanelerde muayene olma gerekse de muayene olmak için randevu oluşturma konusunda zorlandığını belirten halk, bu sorunun giderilmesi için bir an önce düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Ağrı'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde İLKHA mikrofonlarına konuşan vatandaşların çoğu, 182 randevu hattı ve Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu oluşturmanın çok zor bir hale geldiğini ve randevu oluştururken geç bağlanma veya hiç bağlanmama gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

"Hiç bir hizmeti alamıyorum"

182’yi aradığı halde randevu alamadığını söyleyen Murat Levent, "Hiç bir hizmeti alamıyorum. Benim geçen günlerde çocuğumun dişi ağrıdı ancak bunun için randevu alamadım. Hastanedeki doktorlar da bize 'siz neden randevu almadınız' diyor. Bu randevular ile ilgili ciddi anlamda sıkıntılar var. Sağlık her şeyin başıdır, başlangıcıdır yani. Önemli olan maddiyat değil, önemli olan sağlıktır. Arıyoruz, doktor olup olmaması konusunda da doğru düzgün bir şey söylemiyorlar. Çoğu zaman da bağlanamıyoruz. Bağlandığım zamanlar da doktor yok diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bir sıra alabilmek için 6-7 ay sonrasına bizi atıyorlar"

Randevu almak için 182 Hastane Randevu hattını aradıklarında hattın düşmediğini belirten Furkan Paçul ise, "Tabi bizler bu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ailemizde kronik rahatsızlığı olanlar var. Bir sıra alabilmek için 6-7 ay sonrasına bizi erteliyorlar. Randevu alamıyoruz bir türlü ve bu çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Diş doktorundan randevu almak için arıyorum, hiçbir şekilde cevap yok, bağlanamıyoruz. Bu konuda çok mağduruz." şeklinde konuştu.

Randevu almakta zorluk çektiğini söyleyen Berat İncekaya, "Maalesef sağlık hizmetlerinden gereği gibi yararlanamadık. 182’yidişim için aradığıma adamlar eylül ayına randevu verdi. Ben de sporcuyum, antrenmanlarım aksıyor, yani fazla yararlanamadık. Yetkililere sesleniyorum, bunun için bir düzenleme yapılsın istiyorum. Bağlanma süresini uzattılar. Birden fazla defa aradım ulaşamadım, tekrar aradım sonunda cevap verdiler onda da randevuyu eylül ayına attılar." diye konuştu.

"Bazen yoğunluk olabiliyor onu da anlayışla karşılamak lazım"

Muhammed Koçyiğit ise şunları söyledi:

"Tabi sağlık hizmetlerinden yeterince yararlandık. Devlet olarak, hükümet olarak her konuda destek sağladılar zaten. Yani vatandaş olarak memnunuz şu an, herhangi bir sorun yok. Tabi randevu aldık randevuda da yardımcı oluyorlar. Bazen yoğunluk olabiliyor onu da anlayışla karşılamak lazım." dedi.

Sistemde günlerce randevu alamadığını belirten Orhan Yazıcı, "Sağlık sisteminden bu salgın döneminde yeterince yararlanamıyoruz. Mesela 182’yi arıyoruz, bazen ulaşamıyoruz, bazen hastamız olduğu zaman kalıyor bayağı işimiz aksıyor. Daha önce 182’yi birkaç defa aradım rahatlıkla randevu alabiliyorduk, şu an randevu alamıyoruz. Bazen hangi bölüm olursa olsun, hangi doktor olursa olsun aradığımızda şöyle bir cevap veriyorlar, 'bir hafta, on gün boyunca randevular doludur." ifadelerini kullandı.