18.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۙ



وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ



وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىࣕ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez."

"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."

"Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir"

(Necm Suresi, 38-39-40) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



a) Sorumluluk: Kur’an’da değişik vesilelerle belirtildiği üzere, suçların ve cezaların şahsîliği esastır; –istese de– kimse başkasının günahını yüklenemez.



b) Kesp: Herkes bütün sırlarını ve inceliklerini bilemeyeceğimiz bir sınav düzeni içinde iradî seçimler yapmak durumundadır.



c) Hesap verme: Dünya hayatında iradî seçimle yaptığı her iş mahşer günü insanın önüne konacak, iyilik ve kötülükleri görülecek, bu konuda tamamen âdil bir yargılama yapılacaktır.



d) Karşılık verme: Sözü edilen yargılamanın sonunda herkese yaptıklarının karşılığı tastamam verilecektir.



e) Nihaî takdir: Yapılanların karşılığı verilirken kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmayacağı kesin olmakla beraber, ilâhî lutuf ve bağışlama hususu Allah’ın mutlak iradesine bağlıdır; bu konuda mümine düşen, ümitvar olmak, ama buna güvenerek gevşeklik göstermemektir.

39-40. âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“…Rüya üç çeşittir: (Birincisi) Allah'tan bir müjde olan salih rüyadır.



(İkincisi) şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır.



(Üçüncüsü ise) kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır…”



(Müslim, Rü'yâ, 6)

