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Kültür - Sanat 18. yüzyıla ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi!
Kültür - Sanat

18. yüzyıla ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi!

Malatya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda, üzerinde Arapça harf ve rakamların bulunduğu 18. yüzyıla ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 01:19:00 - 2021-07-01 01:19:39
18. yüzyıla ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi!

Malatya'da Alman menşeli 18. yüzyıla ait üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen bir adet tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yarı otomatik tabanca ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda Alman menşeli üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı 18. yüzyıla ait tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili H.B.G. gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Müze Müdürlüğü görevlileri ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan bir başka çalışmada Çöşnük Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve işyerine ait müştemilatta yapılan aramalarda, on bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, yirmi bin .400 adet boş makaron, 990 deste sigara kağıdı ele geçirilirken şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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