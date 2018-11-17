18 yıllık üst geçit, 'kullanılmıyor' diye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 18 sene önce yapılan üst geçit, kullanılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.17 Kasım 2018 Cumartesi 14:21
Adana Kozan'da 18 yıl önce yaptırılan üst geçit kullanılmadığı gerekçesiyle Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.
Adana Kozan'da 18 yıl önce yaptırılan ve kullanılmayan üst geçitten rahatsız olan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bilgi verilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gelerek kullanılmayan üst geçidi söktü.
Kaynak: DHA
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