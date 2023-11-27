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Dünya 18 yılda yalnızca 50 kişide görüldü! Bu hastalık o ülkede ilk kez görüldü
Dünya

18 yılda yalnızca 50 kişide görüldü! Bu hastalık o ülkede ilk kez görüldü

Yeniakit Publisher
2023-11-27 20:02:00 -
18 yılda yalnızca 50 kişide görüldü! Bu hastalık o ülkede ilk kez görüldü

İngiltere'de ilk kez bir kişide domuz gribinin A(H1N2)v türü görüldü.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkedeki domuzlarda bulunan A(H1N2)v türü influenza virüsünün ilk kez bir insanda görüldüğünü bildirdi.

UKHSA'dan yapılan açıklamada, aile hekimlikleriyle ortaklaşa yürütülen rutin ulusal grip taraması sırasında solunum semptomları görülen bir kişide A(H1N2)v virüsüne rastlandığı belirtildi.

Hastaya daha sonra UKHSA tarafından da PCR testi yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu hastanın iyileştiği ifade edildi.

Enfeksiyonun kaynağını tespit etmek için çalışmaların devam ettiği, hastayla temaslı kişilerin ise kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, solunum semptomları gösterenlerle temaslı kişilere test yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Dünyadaki diğer domuz griplerinden farklı

İlk edinilen bilgiye göre İngiltere'de görülen A(H1N2)v'nin dünyadaki diğer A(H1N2)v'lerden de farklı olduğu belirtilen açıklamada, bunun İngiltere'deki domuzlarda bulunan griple benzer olduğu aktarıldı.
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Açıklamaya göre, 2005'ten bu yana dünya genelinde toplam 50 kişide A(H1N2)v görüldü.

UKHSA yetkilisi Meera Chand, İngiltere'de virüsün ilk kez insanda görüldüğünü yineleyerek, "Yakın temasları takip etmek ve olası yayılmaları azaltmak için hızla çalışıyoruz. Belirlenen protokoller uyarınca, kişinin enfeksiyonu nasıl kaptığını öğrenmek ve ilişkili başka vakaların olup olmadığını değerlendirmek için araştırmalar sürüyor." dedi.

Veteriner Christine Middlemiss ise hayvanlardan insanlara bulaşan virüslere işaret ederek, "Bu nedenle hayvan sağlığı standartları ve biyolojik güvenlik çok önemlidir. Hayvan ve insanlara yönelik tarama sistemlerimizle herkesi korumak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Middlemiss, domuz sürülerinde görülecek hastalıklar konusunda çiftlik sahipleri ve işletmecileri de sağlık kurumlarıyla temasta olmaları konusunda uyardı.

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