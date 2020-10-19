18 yılda Türkiye’yi eserlerle donattı

Kısa sürede Türkiye’yi bir yatırım ülkesi haline getiren AK Parti, sağlıktan enerjiye, ulaşımdan gıdaya, lojistikten tekstile her alanda binlerce fabrika açtı. Maliyeti milyarlarca dolar tutan, dünyanın en büyük köprü, otoyol ve tünel gibi altyapı projelerin tamamı, 18 yılda milletin hizmetine sunuldu.



Yerli üretim devri



Türkiye’yi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan kaptanlığındaki AK Parti, başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde bir destan yazdı. Yerli üretimi bir devlet politikası haline getiren AK Parti, iktidara gelmesi ile birlikte 70 olan organize sanayi bölgesini 325’e çıkartırken, 50 bin fabrikanın önünü açtı. Muhalefetin direncine rağmen kalkınma hamlelerini bir bir hayata geçiren hükümet, parmak ısırtan 242 projesiyle Türkiye’yi zirveye taşıdı.



Galataport geliyor

Dünyanın en büyük sahil şeridi projesi olan Galataport İstanbul açılmak için gün sayarken, Türkiye’nin en büyük yerli otomobil fabrikası, önümüzdeki sene üretime başlayacak. 2019 yılında, Avrupa’nın en büyük, Dünyanın ise 4. büyük otoyol projesi olan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu hizmete sunuldu. 2018 yılında Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da açılırken, Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası General Mobile tarafından kuruldu. ODTÜ bünyesinde Tasarım Fabrikası’nın kurulduğu 2018’de, Dünyanın en büyük Soda Külü Üretim Tesisi de resmen açıldı.



Robot fabrikası



Avrupa’nın 2 büyük güneş santralinden biri Mersin’e kurulurken, ilaç sektörünün liderlerinden Abdi İbrahim, Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisini Esenyurt’ta açtı. Mitsubishi Electric de Manisa’da Türkiye pazarına ileri teknoloji klimalar sunulmasına olanak sağlayan fabrikayı kurdu. Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisinin İzmir’de açıldığı 2017 yılında, Dünyanın 3’üncü büyük fıstık fabrikası Siirt’te, Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası ise Konya’da açıldı. Ege Bölgesi’nin en büyük otomotiv tesisi açıldığı 2017’de Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi hizmete girdi.



Çılgın projeler



Çılgın projeleriyle dikkatleri üzerine çeken AK Parti, Dünyanın en geniş, en uzun ve en yüksek kulesine sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünyanın 4. büyük köprüsü olan Osmangazi ve Dünyanın en derin tünelinden biri olan Avrasya Geçidi’ni 2016 yılında vatandaşın hizmetine sundu. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin Konya’da açıldığı 2016’da, Türkiye’nin en büyük Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi Aksaray’a, Türkiye’nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası Samsun’a, Avrupa’nın en büyük Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi de İstanbul’da hizmete açıldı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine kurulan tek havalimanının Ordu-Giresun’da açıldığı 2015’te Türkiye’nin ilk nükleer santrali olması planlanan Akkuyu’nun temeli atıldı.



Marmaray fark attı



Türkiye’nin en büyük sanayi tesisi İzmit’te açıldığı 2014’te Ford Otosan, Yeniköy’e fabrika kurarken, TUSAŞ bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi tamamlandı. Türkiye’nin en büyük Yumurta Üretim Tesisi’nin Akhisar’da hizmete açıldığı 2013 senesinde, Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Marmaray, Türkiye’ye kazandırıldı. 2012’de ise Türkiye’nin en büyük mermer fabrikası Van’da açılırken, 2004’te Konya’da traktör fabrikası inşa edildi.