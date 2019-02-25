18 yaşındaki Yozgatlı gençten boğulmaları önleyecek buluş

18 yaşındaki Yozgatlı Hacı Hasan Cesur boğulma vakalarını en aza indirmek için erken uyarı sistemi ile akıllı bone geliştirdi.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi, Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) en sahipliğinde Süleyman Demirel Spor Salonu’nda yapıldı. Serginin açılışında konuşan TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, yarışma hakkında bilgiler verdi. Ünalan, "Bölgemizde yarışmaya başvuran toplam 788 proje içinden sergiye davet edilen 100 projeden biri de sizin projeniz olduğu için tebrik ediyorum. Elbette sergiye çağırmadığımız diğer kardeşlerimizi de tebrik ederim. Gururla belirtmek isterim ki siz gençlerin yarışmaya olan ilgisi her geçen yıl artmaktadır. Türkiye genelinde 10 yıl önce 500 civarında olan toplam başvuru sayısı bu sene 16 bin 679 olmuştur. Bu güçlü artış bilim ve teknoloji üretiminde yüksek hedefleri olan ülkemiz açısından son derece umut verici gelişmedir" dedi. ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise yaptığı konuşmada, böyle etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Burada sadece araştırma projelerini yansıtmıyorsunuz. Hepiniz buraya gelmekle, bu sürece dahil olmakla kıymetli hocalarımızın danışmanlığında böyle bir araştırma sürecine girmekle, ileride ülkemizde nasıl bir araştırma potansiyelinde temsil edeceğinizi, nasıl bir akademisyen olacağınızla ilgili potansiyelinizin olduğu ile ilgili çok büyük bir cesaret sergilemiş oluyorsunuz. Şimdiden hepiniz yarışmanın kazananısınız. Bu araştırma ruhumuzu mutlaka devam ettirelim, ülkemizin gerçekten araştırma-geliştirme anlamında bu tür faaliyetlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından stantlar gezilerek, yarışmaya katılan projeler hakkında bilgiler alındı.

’Akıllı bone’ boğulmaların önüne geçecek

Sergiye davet edilen projeler arasına girmeye hak kazanan ’Akıllı Bone’ projesi, yoğun ilgi gördü. Yozgat Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hacı Hasan Cesur, Danışman Öğretmeni Erdoğan Çelik ile birlikte geliştirdiği proje, boğulma tehlikesinin bulunduğu yerlere kurulacak sistemle erken uyarı ile boğulma vakalarının önüne geçecek. Proje hakkında bilgiler veren Cesur, "Son yıllarda boğulma vakaları artış göstermiştir. Sosyal medya ve televizyon haberlerinde neredeyse günlük boğulma haberi duyulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre yılda 372 bin boğulma vakası görülmektedir. Biz bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz, yapay zeka teknolojisi ile akıllı bone sayesinde. Geliştirdiğimiz sistemde anne, baba ve cankurtaranların kollarında saat bulunacak. Bonemizin üzerinde su yoğunluk sensörü ve mikroişlemci sayesinde bluetooth modül üzerinde kablosuz olarak, çocuk suyun altına girdiğinde anne ve babaya erken uyarı yollayacak. Eğer 10 saniye gibi suyun altında kalır, yüzeye çıkmazsa tehdit uyarılı bir boğulma algılayacak anne, baba ve led ışıklandırmalı ses ile çevreye de uyarı verecek. İki çeşit uyarı veriyor, bir anne ve babaya bir de çevredeki insanlara ‘kesinlikle havuzu kontrol edin’ uyarısı veriyor. Bu sayede boğulmaların önüne geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Hacı Hasan Cesur sistemin, plaj, havuz ve barajlar olmak üzere boğulma tehlikesinin yaşandığı her türlü mekanda kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, proje sahibi öğrenci ve öğretmenleri katıldı.