18 yaşındaki Gökdeniz Beşiktaş'ı yıktı
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştı. İstanbul Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 bitti.
Siyah beyazlı ekibin golünü 33. dakikada Necip Uysal'ın asistiyle Cyle Larin kaydetti.
Antalyaspor'un golünüyse, 85. dakikada Gökdeniz Bayrakdar attı. Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Bayrakdar ilk maçta gol atmayı başardı.
1 puanla yetinmeye çalışan Beşiktaş, Süper Lig'de 3. sırada yer alırken; rakipi Antalyaspor Süper Lig'de 4. sırada yer aldı.
Beşiktaş Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar 16.00'da Konyaspor'un konuğu olacak. Antalyaspor 28 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Denizlispor ile sahasında maç yapacak.