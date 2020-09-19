  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 18 yaşındaki Gökdeniz Beşiktaş'ı yıktı
Spor

18 yaşındaki Gökdeniz Beşiktaş'ı yıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:41:00 -
18 yaşındaki Gökdeniz Beşiktaş'ı yıktı

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştı. İstanbul Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 bitti.

Siyah beyazlı ekibin golünü 33. dakikada Necip Uysal'ın asistiyle Cyle Larin kaydetti.

Antalyaspor'un golünüyse, 85. dakikada Gökdeniz Bayrakdar attı. Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Bayrakdar ilk maçta gol atmayı başardı.

1 puanla yetinmeye çalışan Beşiktaş, Süper Lig'de 3. sırada yer alırken; rakipi Antalyaspor Süper Lig'de 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar 16.00'da Konyaspor'un konuğu olacak. Antalyaspor 28 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Denizlispor ile sahasında maç yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi
Dünya

İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

İspanya’nın başkenti Madrid’de maaşlarına zam isteyen İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler protesto gösterisi düzenledi...
Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Gündem

Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir programda dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Ebced hesabına göre sona erece..
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı