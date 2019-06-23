18 yaşındaki gençten geriye kıyafetleri kaldı! Konya'nın Çumra ilçesinde serinlemek için Apa Sulama Göleti'ne giren 18 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesinde sulama göletine giren genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Emin Durmaz, ilçedeki Apa Sulama Göleti'ne girdi. Durmaz, bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Durmaz'ın cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

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