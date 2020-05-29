  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

18 yaşındaki genç yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Kayseri’de 18 yaşındaki bir genç üzerine yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:23:21 -
18 yaşındaki genç yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Kayseri’de 18 yaşındaki bir genç üzerine yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi Tahtalı Sokak’ta meydana gelen olayda R.K. (18) isimli gencin üzerine yıldırım düştü. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından R.K.’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı