18 yaşındaki genç sulama göletinde can verdi!
Aksaray'da arkadaşlarıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için sulama göletine giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi.24 Ağustos 2018 Cuma 20:01
Aksaray'da bir genç, serinlemek için girdiği sulama göletinde boğuldu.
Muhammet Öztürk (18) arkadaşlarıyla piknik yapmak için Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler köyündeki gölete gitti.
Öztürk ve arkadaşları burada serinlemek için sulama göletine girdi. Kıyıya yakın mesafede yüzen Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşları ve gölet çevresinde piknik yapan vatandaşların haber vermesi üzerine gölete gelen Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Öztürk’ün cesedine ulaştı.
Öztürk’ün cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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