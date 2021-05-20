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Gündem

18 yaş altındakilere BES imkanı sağlayan teklif kabul edildi

Bireysel Emeklilik Sistemi'ni güçlendirmeye yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:46:00 -
18 yaş altındakilere BES imkanı sağlayan teklif kabul edildi

Sigortacılık ve Diğer Alanlara ilişkin Kanunlarda ve bir Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifle, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı ‘Finansal İstikrar Komitesi' olarak değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor.

Teklife göre, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak. Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek.

İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak. Siyasi partilerin aynı hesap döneminde edindiği taşınmazların değeri bin 500 lirayı geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne bildirimde bulunacak.

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