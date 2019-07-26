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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor

- Yunanistan'ın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya 16 takım katılacak- Türkiye, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile mücadele edecek

26 Temmuz 2019 Cuma 10:47
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor


İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın Yunanistan'da başlayacak.

Volos kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 16 takım yer alacak.

Takımlar dörderli 4 grupta mücadele edecek. Türkiye, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Grup maçlarının ardından tüm takımlar, çapraz eşleşme kuralına göre son 16 turunda mücadele edecek.

Son 16 turu karşılaşmalarını kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final maçlarından galip ayrılan ekipler adını yarı finale yazdıracak, kaybeden taraflar ise klasman müsabakalarına (5-8) çıkacak.


- Milli takım, 2 şampiyonluk kazandı


Türkiye, 1964'ten bu yana düzenlenen organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaştı.

Milli takım, 2013 ve 2014'te düzenlenen şampiyonalarda altın madalyanın sahibi oldu.

2004, 2005 ve 2015'te gümüş madalya elde eden milliler, 2009 ile 2011'de ise bronz madalyanın sahibi oldu.


- Kadro


Derviş Gökhan Güney'in başantrenörlüğünü üstlendiği 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ömer Can İlyasoğlu, Göktuğ Baş, Mustafa Kurtuldum, Tarık Sezgün (Anadolu Efes), Atakan Erdek, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Boran Güler (Bandırma Kırmızı), Ömer Yasir Küçük (OGM Ormanspor), Adem Bona (Pınar Karşıyaka), Berkan Aksu (TOFAŞ), Tibet Deniz Görener (Montverde Academy)


- Türkiye'nin maç takvimi


18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı'nın A Grubu'nda yapacağı maçların programı şöyle:

Yarın:

16.45 Büyük Britanya-Türkiye

28 Temmuz Pazar:

14.30 Türkiye-Almanya

29 Temmuz Pazartesi:

19.00 Sırbistan-Türkiye


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:47
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