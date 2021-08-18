  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran ve Çin arasında temas
FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi
Biden, işgalci İsrail'in Başbakanı Bennet ile görüşecek
Selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek
Ekonomi ‘18 yaş altı BES’e ilgi arttı
Ekonomi

‘18 yaş altı BES’e ilgi arttı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, “BES imkânları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:59:00 -
‘18 yaş altı BES’e ilgi arttı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES’e ilginin artmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. SEDDK Başkanı Gürsoy, Bireysel Emekilik Sistemi’nde sevindirici gelişmeler yaşandığını belirterek, “Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor” dedi. Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet katkısı ve cazip yatırım getirileri gibi BES imkânları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek” açıklamasında bulundu. Yeni başlatılan uygulamaya vatandaşların önemli bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Gürsoy, “Uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık kısa süre zarfında, 10 Ağustos 2021 itibarıyla, katılımcı sayısı 30.000’ler seviyesine, fon büyüklüğü ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştı. 2021 yılı sonu itibarıyla sektördeki beklentiler dikkate alındığında, katılımcı sayısında 200.000 düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon TL seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, emeklilik şirketlerimiz 18 yaş altı katılımcılar adına geniş bir yelpazede ek faydalar sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay