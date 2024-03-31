18 seçmenli köye 7'nci kez muhtar seçildi

Sandıklı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 500 yıllık geçmişe sahip, 7 hane ve tamamı seçmen olan 18 nüfuslu Asmacık köyünün 30 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 7'nci döneminde de tek aday olarak seçime girdi. 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alıp seçildiği muhtarlık görevini aralıksız 6 dönemdir sürdüren Ahmet Coşar, şimdilerde yaşları 60 ile 80 arasında değişen 18 seçmenin kaldığı köyünün yine tek muhtar adayı oldu. Bugün 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında köydeki seçmenlerden 17'si 1092 numaralı sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre kullanılan 17 oydan geçerli 13'ünü alan Coşar, 7'nci kez muhtar seçildi. Sandıktan 4 de geçersiz oy çıktı.

Kaynak: DHA