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Yerel 18 metre uzunluğunda 450 kiloluk tren rayı çalan şahıs yakalandı
Yerel

18 metre uzunluğunda 450 kiloluk tren rayı çalan şahıs yakalandı

Elazığ'da 2 adet 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığında tren rayı çaldığı belirlenen şüpheli suç üstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:42:00 -
18 metre uzunluğunda 450 kiloluk tren rayı çalan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Baskil ilçesinde meydana gelen tren rayı hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli H.A. tespit edilerek takibe alındı.

Takip sırasında şüpheli tekrar demir rayları sökmeye çalışırken suç üstü operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin çaldığı 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki 2 adet ray ele geçirildi. Raylar, devlet demiryolu yetkililerine teslim edilirken şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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