18 mazlum daha adaletle tanıştı

İslami bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir’e vurulan prangalar kırılıyor. Hizb-ut Tahrirli mazlumların yeniden yargılama dilekçelerini jet hızıyla reddeden ağır ceza mahkemeleri, “işte adalet” denilen kararlara imza atmaya başladı. 54 yıldır ülkemizde yürüttüğü İslâmî faaliyetlerle Müslümanların gönlünde taht kuran Hizb-ut Tahrirli mazlumların yargılandığı davalarda, son bir ay içerisinde 19 kişi beraat etti, 3 kişi de tahliye oldu.

Önceki duruşmada ‘ceza verilsin’ denilmişti

Bombalı, silahlı ve molotofkokteyli kanlı eylem yapan terör örgütü üyeleriyle aynı cezaya çarptırılan Hizb-ut Tahrirli Müslümanlara yönelik zulüm zincirleri bir bir kırılıyor. Anayasa Mahkemesi’nin lehinde verdiği “terör örgütü sayılamaz” hükmüne rağmen Hizbut Tahrir’e üye olmak suçlaması ile yargılanan mazlumlar, gazetemizin haberleri sonrası özgürlüğüne kavuşuyor. Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili 3 kişinin tahliyesine hükmeden Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ardından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Hüseyin Oğultürk’ü yargılama sonunda suçsuz bulurken, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi ise olmayan örgüt üyeliğinden cezalandırılan 18 mazlum hakkında beraat kararı verdi. AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Yılmaz Çelik’in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında beraat kararı veren Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bir önceki duruşmasında, sanıklar hakkında ceza verilmesi mütalaa edilmişti.

Olmayan örgüte “üyelik” suçlaması

İslami bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir'in terör örgütleri listesinde olmadığına ilişkin onlarca resmi yazı ve mahkeme kararı bulunuyor. Akit’in ısrarlı haberleriyle kamuoyunun gündeminde tuttuğu Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi emsal teşkil edecek bir karara imza atarak, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurgulamıştı. Yargıtay ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir'in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmeden AYM, Yılmaz Çelik başta olmak üzere toplam 3 Hizb-ut Tahrir üyesi hakkında hak ihlali kararını Resmi Gazete’de yayınlamıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ceza yağdırdığı Hizb-ut Tahrir’e yönelik “terör örgütü” suçlamasına itiraz eden Yargıtay Üyesi Mustafa Kurtaran ise, 19 Temmuz 2017 tarihli şerhinde, Hizbut Tahrir’in terör örgütü olmadığını, Hizb-ut Tahrir’in kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde veya başka bir ülkede şiddet olayına karışmadığını savunmuştu.

Tertemiz insanlara haksız yere cezalar verildi

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar ise, yargı zulmünün son bulması için şu çağrıda bulunmuştu: “Müslümanlar olarak bizim beklentimiz bu yargı zulmünün son bulmasıdır, hiçbir suçu olmayan samimi Müslümanların zindanlara mahpus olmamasıdır. Yeniden yargılayın ve bakın, göreceksiniz ki gerçekten tertemiz insanlara haksız yere cezalar verilmiş ve Müslümanlar suçsuz yere hapse mahkûm edilmişler.”