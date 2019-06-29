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18 branşda açılan yaz spor okullarına 4 Bin 200 kişi başvuru yapıldı.

Burdur’dayaz tatili boyunca eğitim verilecek yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:11
18 branşda açılan yaz spor okullarına 4 Bin 200 kişi başvuru yapıldı.

Burdur’dayaz tatili boyunca eğitim verilecek yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı. Gazi Atatürk Stadı’nda düzenlenen yaz spor okulları açılış törenine BurdurValisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altuntaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, veliler, antrenörler ve sporcular katıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Spor Merkezlerinin amacının çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek olduğunu belirterek " Spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip yetenekli gençleri tüm spor dallarına kazandırmaktır" dedi.


18 Branşta yaz spor okullarının açıldığını belirten Burdur Valisi Hasan Şıldak ise ” Herkesin ve her yaşta olan vatandaşlarımız spor yapmalı. Günlük yaşantımızda bunu hepimiz unutuyoruz. Çağımızın en büyük hastalığı hareketsizlik ve obezitedir. Hareket etmeyenbireysağlıksız bireyi oluşturur. İşte bu yaşta bu çocuklarımız sporla tanışarak yarınlara sağlıklı birey olarak yetişecektir.” Dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:11
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