  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Uzman isim Eurofighter süreciyle ilgili şok detayı açıkladı! Türkiye aldıktan sonra bunu yapabilirler

İstanbul'da görüldü, vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı!

Rus isimden! İran ve ambargo dersleri: artık Rus ekonomisinin 3 zaafı belli oldu! Ruslar hakkında duyurusu

Gemlik depremini 72 saat önceden bilen Kadir Sütçü Türkiye'ye duyurdu: Şimdi orada deprem olacak

Skandal sonrası tepki yağmıştı! Zara kendini böyle savundu

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

İkinci EYT mağdurları için yasa teklifi!

İsrail ordusundan şok itiraf

Kripto para uçuşa geçti: Ne altın ne dolar durdurulamıyor! Şok tepki: rakam ilk kez 44 bini aştı! İşte sebebi ortaya çıktı
Gündem 18 bin 412 şehit, 50 bin 100 yaralı!
Gündem

18 bin 412 şehit, 50 bin 100 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 18:51:00 - 2023-12-12 19:01:54

Katil İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 207 Filistinli şehit oldu, 450 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son saldırılarla birlikte 7 Ekim'den bu yana 18 bin 412 kişinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 50 bin 100'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 67. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

Soykırım!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, katil İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100’e yükseldiğini belirtti.

El-Kudra, siyonist İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.

Siyonist İsrail, Gazze'de sivilleri ikinci göçe zorluyor
Siyonist İsrail, Gazze'de sivilleri ikinci göçe zorluyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonist İsrail, Gazze'de sivilleri ikinci göçe zorluyor

Bingöllü esnaftan küresel Gazze grevine destek!
Bingöllü esnaftan küresel Gazze grevine destek!

Gündem

Bingöllü esnaftan küresel Gazze grevine destek!

Enkazdan sağ çıkan Gazzeli gencin ilk sözleri gündem oldu!
Enkazdan sağ çıkan Gazzeli gencin ilk sözleri gündem oldu!

Sosyal Medya

Enkazdan sağ çıkan Gazzeli gencin ilk sözleri gündem oldu!

Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!
Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!

Dünya

Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23