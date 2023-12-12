18 bin 412 şehit, 50 bin 100 yaralı!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son saldırılarla birlikte 7 Ekim'den bu yana 18 bin 412 kişinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 50 bin 100'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 67. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

Soykırım!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, katil İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100’e yükseldiğini belirtti.

El-Kudra, siyonist İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.