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İSLAM 18 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-18 07:59:00 - 2022-12-18 08:01:22
18 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَاۚ وَمِنْ اٰنَٓائِ الَّيْلِ فَسَبِّـحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de rabbini övgüyle tesbih et; yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin."

(Tâhâ Suresi - 130)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

NOT : Yatsı namazının farz kılınması ayetidir.

TEFSİRİ: 

Tefsirlerde 130. âyette beş vakit namazın kastedildiğini ispatlamaya çalışan yorumlar yer almakla beraber, –bu sûrenin indiği dönemde henüz beş vakit namaz farz kılınmadığına göre– burada asıl amacın müminleri Allah’ı tesbih etmeye yani O’nun yüceler yücesi olduğunu ve her türlü eksiklikten uzak bulunduğunu daima hatırlarında tutup her fırsatta söz ve eylemleriyle bu inancı ortaya koymaya teşvik etmek olduğu, bunun da bireyi mânevî doyuma ve iç huzura kavuşturmayı hedeflediği anlaşılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 660-662

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

وعنْعبدِاللَّهِبنمُغَفَّلٍرضِيَاللَّهعنهُ،قال : قالَرسولُاللَّهِصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّم : « بَيْنَكُلِّأَذانَيْنِصَلاةٌ،بيْنَكلِّأَذَانيْنِصَلاةٌ،بَيْنَكُلِّأَذَانَيْنِصَلاةٌ » وقالَفيالثَالثَة : «لمَنْشَاءَ » متفقٌعليه .المُرَادُ بالأَذَانَيْن : الأَذَانُوَالإِقَامةُ.

Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır. Her ezan ve kamet arasında namaz vardır” buyurdu. Üçüncü defasında “kılmak isteyene” dedi.

Kaynak: Buhârî, Ezân 14, 16; Müslim, Müsâfirîn 304

إنَّاللَّهوِترٌيُحِبُّالْوتْرَ،فأَوْتِرُوا،يَاأَهْلَالْقُرْآنِ 

Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!”

Kaynak: Ebû Dâvûd, Vitir 1; Tirmizî, Vitir 2

 

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