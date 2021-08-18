18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başla da bugün durumunda pek değişiklik olmadı. Yatırım yapacak kişiler altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 18 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…