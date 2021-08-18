18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başla da bugün durumunda pek değişiklik olmadı. Yatırım yapacak kişiler altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 18 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…
Güncel altın fiyatları yatırım yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Peki, 18 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen haberin devamı…
18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Gram altın fiyatı
Alış 485 TL
Satış 487 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış 777 TL
Satış 794 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış 3.105 TL
Satış 3.164 TL