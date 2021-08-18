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Ekonomi 18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Ekonomi

18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başla da bugün durumunda pek değişiklik olmadı. Yatırım yapacak kişiler altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 18 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-08-18 23:44:00 -
18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları yatırım yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Peki, 18 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen haberin devamı…

18 Ağustos çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Gram altın fiyatı

Alış 485 TL

Satış 487 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış 777 TL

Satış 794 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış 3.105 TL

Satış 3.164 TL

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