18 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَلَقَدْ بَعَثْنَا فٖي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُؕ فَسٖيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Andolsun ki biz her ümmete, “Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun” diyen bir elçi gönderdik.

Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler.

Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların âkıbetinin ne olduğunu görün."



(Nahl Suresi, 36) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Genel anlamıyla ümmet, çoğu aynı kökten gelen, önceki kuşaklardan devralınan özelliklerin yahut ortak menfaat ve ideallerin veya din, zaman, vatan gibi faktörlerin bir araya getirdiği geniş insan topluluğunu ifade eder. Çoğulu ümemdir. Dinî anlamda, bir peygambere inanıp onun yolundan giden cemaate, ilâhî dinlere mensup kavimler topluluğuna ümmet denir (Muhammed ümmeti, İslâm ümmeti, hıristiyan ümmeti gibi).



Konumuz olan âyette ilk anlamda kullanıldığı anlaşılmaktadır (ümmet hakkında bilgi için bk. Bakara 2/128, 134, 213; Hûd 11/118-119). Allah her millete, geniş insan topluluğuna bir elçi göndermiştir; bunun da gayesi sadece âyetteki öz ifadesiyle, “Allah’a kulluk edip sahte tanrılardan uzak durmak”tır (“sahte tanrılar”) diye çevirdiğimiz tâgut hakkında bilgi için bk. Mâide 5/60). Çünkü dinin özü ve peygamberler gönderilmesinin ana gayesi tevhiddir; kulluğun özü de Allah’ın birliği ilkesini zedeleyecek her türlü inanç, düşünce ve davranıştan titizlikle kaçınmaktır.

Allah’ın peygamberler gönderdiği milletlerden kimi, peygamberlerinin kendilerine duyurduğu ilâhî hakikatler karşısında iyi niyetli ve ön yargısız tutumları sayesinde Allah’ın hidayetine mazhar olmuş; kimi de –bir kısım Mekke putperestlerinin yaptıkları gibi– daha baştan peygamber ve vahiy karşısında sergiledikleri inkârcı, inatçı ve uzlaşmaz tutumları yüzünden yanlış yolda kalmışlardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 396

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ اَلنِّسَآءُ، وَالطِّيْبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ



"Sizin dünyanızdan bana, kadınlar ve güzel koku sevdirildi ve göz aydınlığım da namazda kılındı.”

Kaynak: Ahmed bin Hanbel Müsned 11845, Nesei 3878, 3879



GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:



1999 Marmara depreminde Gölcük'e giren ilk giren gazeteci Batuhan Yaşar, o gün şahit olduklarını bugün yaşananlarla mukayese ederek anlattı.







KISSADAN HİSSE:



KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE GİZEMLİ OLAY (Daha önce vefat etmiş olan anne enkaz başında!)



Esrarengiz olay, Kahramanmaraş merkezde meydana geldi. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7 üzeri meydana gelen büyük depremler sonrası kent merkezinde enkaz çalışmalarına destek veren bir gencin anlattıkları şaşkına uğrattı.

İsmi öğrenilemeyen gencin iddiasına göre, depremin 5. gününde Kahramanmaraş merkezde belediye karşısında yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin yanına gelen bir kadın, çığlıklar atarak 'hareket etmeyin, durun. Benim 2 evladım burada, şu duvarın ardında. İkisini kurtarın' dedi.

Bunun üzerine orada bulunan AFAD ve diğer ekipler kadının dediği yerde arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda enkazdan 2 çocuk canlı bir şekilde çıkarıldı.

NE OLDUYSA O ANDA OLDU

Enkaz altından çıkarılan çocukları annelerine teslim etmek isteyen ekipler, çığlık atan kadını yöneldi. Evlatlarım burada diyerek bulunmasına yardımcı olan kadın bir anda kayboldu.

Arama esnasında bir an olsun oradan ayrılmayan kadının bir anda kaybolması herkesi şaşkına çevirdi.

Enkaz altından çıkarılan çocuklara sorulduğunda ise, annelerinin 4 yıl önce vefat ettiği kaydedildi. Tüyler ürperten olayda büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, adeta neye uğradıklarını şaşırdı.