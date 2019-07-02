1750 kişinin ekmeğiyle oynayan CHP'li başkan yine aynı bahaneye sığındı: Onlar bankamatik memuruydu

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

31 Mart seçimlerinden sonra katıldığı bir televizyon programında, "Ben CHP’liyim. İktidar olan partinin adamını niye alayım? Tabii ki CHP’nin belediye başkanıyım, kimi alacağım? CHP’lileri alacağım." şeklindeki skandal sözleriyle büyük tepki toplayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na 1750 çalışanın işine son verilmesi talimatını verirken gerekçe olarak da 'tasarruf tedbirleri'ni ileri sürdü. Karalar tarafından açıkça yapılan işçi kıyımına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi.

Karalar: Yasal sınırı geçiyoruz

Zeydan Karalar imzalı talimatta, "Toplu sözleşme uyarınca çalışanlara yapılan ücret zammı dikkate alındığında, personel giderleri bütçenin %32.34’ünü oluşturacaktır. Yasal sınır %2.34 aşılacak olup bu fazlalık 1750 personele karşılık gelmektedir. Bu sayıda personel azaltılmalı." ifadeleri yer aldı.

Yıldız: Ülkücüler hedef alındı

Twitter hesabından Karalar'ın talimatına tepki gösteren MHP'li Feti Yıldız, "Başkan Karalar, belediye çalışanı 456 ülkücünün işine son verdi. Toplu sözleşmeyle çalışanlar lehine yapılan ücret artışı CHP belediyeciliğinde işten çıkarma gerekçesi yapıldı. Adana Barosu'na bağlı Milliyetçi avukatları görevlendirdik. Ücret almadan hukuka aykırı şekilde işten atılanlar adına adli ve idari davalar başlatıldı." açıklamasını yaptı.

Feti Yıldız'ın tepkisine cevap veren CHP'li Zeydan Karalar, 31 Mart'tan sonraki bahanesi, "Onlar bankamatik memuruydu." ifadelerine sığındı.