17.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اِنَّ الْمُجْرِمٖينَ فٖي ضَلَالٍ وَسُعُرٍۘ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْؕ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Şu bir gerçek ki, doğru yoldan sapmış ve kendilerini ­yakmışlardır."



"O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler: 'Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu!'"

(Kamer Suresi, 47-48) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir:

'Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız. Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.' "



(Müslim, Cennet 22)