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İSLAM 17.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-17 05:43:00 - 2021-09-17 06:07:18
17.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ الْمُجْرِمٖينَ فٖي ضَلَالٍ وَسُعُرٍۘ     يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْؕ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Şu bir gerçek ki, doğru yoldan sapmış ve kendilerini ­yakmışlardır."

"O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler: 'Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu!'"

 (Kamer Suresi, 47-48)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir:

'Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli   bulunacaksınız. Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.' "

 (Müslim, Cennet 22)

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