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1700 yıllık kitabı 500 bin Euro'ya satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki kitabı 500 bin euro karşılığında satmaya çalışan 7 kişi yakalandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:01
1700 yıllık kitabı 500 bin Euro'ya satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki kitabı 500 bin euro karşılığında satmaya çalıştığı belirlenen 7 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda; O.Ç. ve A.O.K.'nın, Çanakkale'den temin ettikleri 1700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak amacıyla Manavgat'a geleceği bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Dikmen Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında 17 UC 627 plakalı aracı durdurdu. Araçtaki O.Ç. ve A.O.K.'nın yanısıra K.A., M.C.K., A.Ş., M.A. ve M.M.Ş.'yi gözaltına alan jandarma yapılan aramada, tarihi eser niteliğindeki kitabı da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphe hakkında işlem başlatıldı.

1700 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine işlenmiş yazı ve figürlerin bulunduğu kitabın içeriği, dili ve tarihinin uzman incelemesi sonucunda belirleneceği kaydedildi. Diğer yandan şüphelilerin kitabı Manavgat'ta bir alıcıya 500 bin euro karşılığında satmak için anlaştığı da belirlendi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:01
  1. Çanakkale
  2. Antalya
  3. Manavgat
  4. tarihi eser kaçakçılığı
  5. tarihi eser operasyonu

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