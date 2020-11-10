  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat 1700 senelik mezar odaları bulundu! “Diyarbakır’ın kalbi” Sur’da müthiş buluş
Kültür - Sanat

1700 senelik mezar odaları bulundu! “Diyarbakır’ın kalbi” Sur’da müthiş buluş

Tarihi Sur ilçesinde “Diyarbakır’ın kalbi” olarak nitelendirilen Amida Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:39:00 -
1700 senelik mezar odaları bulundu! “Diyarbakır’ın kalbi” Sur’da müthiş buluş

Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir ekiple çalışma yaptıklarını ifade ederek, kazı çalışmalarında birbirinden farklı verilerin ortaya çıkarıldığını belirten Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, “Taş sandukaların bulunduğu mezar odası, Roma dönemine ait. Muhtemelen burada görev yapan yöneticiler sarayın altındaki mezar odasına gömülmüşler” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…
Ekonomi

Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Dün çakılan ve gün içinde tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için bomba bir yorum yapıldı. Uzmanlar altın fiyatları için Ocak ayına kada..
'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz
Gündem

'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz

AKİT TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'ı yenilgiye uğratan Azerbaycan konusu konuşuldu. Progra..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay