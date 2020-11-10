1700 senelik mezar odaları bulundu! “Diyarbakır’ın kalbi” Sur’da müthiş buluş
Tarihi Sur ilçesinde “Diyarbakır’ın kalbi” olarak nitelendirilen Amida Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları bulundu.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir ekiple çalışma yaptıklarını ifade ederek, kazı çalışmalarında birbirinden farklı verilerin ortaya çıkarıldığını belirten Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, “Taş sandukaların bulunduğu mezar odası, Roma dönemine ait. Muhtemelen burada görev yapan yöneticiler sarayın altındaki mezar odasına gömülmüşler” diye konuştu.