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Gündem 170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:38:00 -
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Birçok ülkeden pandemi nedeniyle giriş çıkışlar yasak olmasına rağmen 170 ülkeden turist ağırlayan Türkiye, Sağlıklı turizmde ön plana çıktı.

170 ülkeden 2 milyon kişinin sadece Antalya’yı tercih etmesinde sağlık tedbirlerinin önemi çok büyük. En fazla turistin Rusya’dan geldiği listede 2. Sırada Ukrayna bulunuyor.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere turizm listesinde başı çeken ülkeler arasında.

Pandemi nedeniyle birçok esnafın işleri kötüye gitmesinden sonra Turizm sektörünün canlanması esnaf vatandaşların yüzünü güldürdü. Her türlü önlemleri aldığını dile getiren esnaflar durumundan memnun olduklarını açıkladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, turizm ülkesi Türkiye için şunları söyledi:

Tüm destinasyonlar kapalı, Türkiye'nin ve Antalya'nın açık olması sektörün çok büyük başarısı. Böyle bir salgın sürecinde, güvenli turizm sertifikasıyla alınan yolun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Rakamlardan ziyade otellerin açık olması, istihdam sağlıyor olmak en büyük başarı. Temmuz ve ağustosta bu kadar yoğun değildi. Tatile gelenler sağlıklı turizm sertifikası sayesinde mutlu döndükleri için talep bir anda yükselmeye başladı

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