17 yıllık tecrübesiyle veda etti

2002 yılında BSH Türkiye CEO’su olan Norbert Klein, kariyerine BSH Avrupa Bölge Başkanı olarak devam edecek olmasından dolayı Türkiye’ye veda etti. BSH Türkiye’nin cirosunu euro bazında dört katına çıkarma başarısını elde eden ve Türkiye operasyonunun BSH bünyesinde tüm dünyada dördüncü sıraya yükselmesinde büyük rol oynayan Klein’ın yerine BSH Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve BDT Bölgesi Başkanı olarak görev alacak isim ise Hendrik Kretzer oldu.