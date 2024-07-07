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Yaşam 17 yıl hapis cezası bulunan kadın nerede yakalandı
Yaşam

17 yıl hapis cezası bulunan kadın nerede yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 00:01:00 -

Kayseri'de 17 yıl hapis cezası bulunan kadın, mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Kayseri'de hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın; polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda mutfak dolabı içerisinde saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.'yi (24) yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.D.; saklandığı mutfak dolabı içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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