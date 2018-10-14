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17 yaşındaki sürücü, polislerden kaçarken ortalığı birbirine kattı

Muğla Marmaris'te, jandarma ve polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçarken, 2 motosikletlinin kaza yapmasına neden olan, toprak yolda 'drift' yapıp, toz çıkararak, kendisini takip eden polislerden kurtulmak isterken de ağaca çarpan otomobil sürücüsü B.Ö. (17), kovalamaca sonucu yakalandı.

14 Ekim 2018 Pazar 18:45
17 yaşındaki sürücü, polislerden kaçarken ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki evin önünden ağabeyi Tufan Özdemir'e ait 48 L 4779 plakalı LPG'li otomobili, iddiaya göre, habersiz alan B.Ö., arkadaşı A.İ.K. ile birlikte Marmaris'e hareket etti. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Çetibeli jandarma kontrol noktasına gelen B.Ö., 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği de tehlikeye düşüren B.Ö. hakkında, 155 Polis İhbar Hattı'na da çok sayıda şikayet geldi.

Jandarma, telsiz anonslarıyla bölgedeki ekipleri uyarıp, Marmaris polisine de bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'e tek girişi olan Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde tedbir aldı. B.Ö., burada da 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmayı sürdürdü. Polis ise çocuğun peşine düştü. Beldibi Mahallesi'ne kaçan B.Ö., burada 2 motosiklet sürücüsünün maddi hasarlı kaza yapmasına neden oldu. Gökbel mevkisindeki orman yoluna sapan B.Ö., buradaki toprak yolda 'drift' yapıp, toz çıkararak, kendisini takip eden polislerden kurtulmaya çalışırken, ağaca çarptı. Otomobilden inen B.Ö. ve yanındaki arkadaşı A.İ.K., yaya olarak kaçmaya devam etmek isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polis, B.Ö.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından toplam 2 bin 850 liralık para cezası kesti. B.Ö. ve arkadaşı A.İ.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

MUGLA'NIN MARMARIS ILCESINDE, ONCE JANDARMA, SONRA DA POLISIN 'DUR' IHTARINA UYMAYARAK KACARKEN 2 MOTOSIKLETLININ MADDI HASARLI KAZA YAPMASINA NEDEN OLAN VE TOPRAK YOLDA DRIFT YAPIP, TOZ CIKARTARAK KENDISINI TAKIP EDEN POLISLERDEN KURTULMAK ISTERKEN BIR AGACA CARPAN OTOMOBILIN 17 YASINDAKI EHLIYETSIZ SURUCUSU B.O. (YERDE SOLDA) ILE YANINDAKI ARKADASI A.I.K. (YERDE SAGDA) KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.(FOTO: ALI GUNDOGAN / MARMARIS, DHA)

MUGLA'NIN MARMARIS ILCESINDE, ONCE JANDARMA, SONRA DA POLISIN 'DUR' IHTARINA UYMAYARAK KACARKEN 2 MOTOSIKLETLININ MADDI HASARLI KAZA YAPMASINA NEDEN OLAN VE TOPRAK YOLDA DRIFT YAPIP, TOZ CIKARTARAK KENDISINI TAKIP EDEN POLISLERDEN KURTULMAK ISTERKEN BIR AGACA CARPAN OTOMOBILIN 17 YASINDAKI EHLIYETSIZ SURUCUSU B.O. (SAGDAN UCUNCU) ILE YANINDAKI ARKADASI A.I.K. (SAGDAN IKINCI) KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.(FOTO: ALI GUNDOGAN / MARMARIS, DHA)

MUGLA'NIN MARMARIS ILCESINDE, ONCE JANDARMA, SONRA DA POLISIN 'DUR' IHTARINA UYMAYARAK KACARKEN 2 MOTOSIKLETLININ MADDI HASARLI KAZA YAPMASINA NEDEN OLAN VE TOPRAK YOLDA DRIFT YAPIP, TOZ CIKARTARAK KENDISINI TAKIP EDEN POLISLERDEN KURTULMAK ISTERKEN BIR AGACA CARPAN OTOMOBILIN 17 YASINDAKI EHLIYETSIZ SURUCUSU B.O. (YERDE SAGDA) ILE YANINDAKI ARKADASI A.I.K. YERDE SOLDA) KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI.(FOTO: ALI GUNDOGAN / MARMARIS, DHA)

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:45
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. 17 yaşındaki sürücü
  4. ortalığı birbirine kattı
  5. polis kovalamacası

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