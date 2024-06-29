17 yaşındaki öğrenci öğretmeni katletti
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir öğrencinin tabancayla saldırısına uğradı. Çoğaç, başından ağır yaralandı.
İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekiplerce, katil zanlısını almak için gereken her türlü titiz çalışma yürütüyor. Konu her yönüyle araştırılıyor. Üzgünüz, başsağlığı diliyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, Çoğaç’a Allah’tan rahmet diledi.