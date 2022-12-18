  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 17 yaşındaki kızı tarafından katledildi
Yerel

17 yaşındaki kızı tarafından katledildi

Çanakkale’de, 17 yaşındaki kız evde uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak katletti.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 02:04:00 -
17 yaşındaki kızı tarafından katledildi

Feci olay, sabah saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde meydana geldi.

Uykusunda bıçakladı

Annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan’ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan’ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde can verdi.

Polis gözaltına aldı

Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bedeni morga kaldırıldı

Öte yandan hayatını kaybeden Erdinç Pehlivan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan’ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

13 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişki çıktı
13 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişki çıktı

Gündem

13 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişki çıktı

Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Yerel

Kan donduran cinayet! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Müslüman ülkede kadın cinayetine idam
Müslüman ülkede kadın cinayetine idam

Dünya

Müslüman ülkede kadın cinayetine idam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23