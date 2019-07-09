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17 yaşındaki kızı kaçırınca yakayı ele verdi

Samsun'unİlkadım ilçesinde cezaevinden firar eden bir kişi, 17 yaşındaki kızı kaçırınca yakayı ele verdi.

09 Temmuz 2019 Salı 13:54
17 yaşındaki kızı kaçırınca yakayı ele verdi

Samsun'da cezaevi firarisi genç, kız kaçırınca jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenilen 18 yaşındaki V.K., 17 yaşındaki C.D. adlı kızı kaçırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı B.K.'nin kaldığı evi tespit etti ve baskın düzenledi. V.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken C.D. adlı kız ise ailesine teslim edildi. V.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:54
  1. Samsun
  2. Erzincan
  3. İlkadım ilçesi
  4. Cezaevi firarisi
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