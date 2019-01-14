17 yaşındaki kızı, internetten kandırıp zorla fuhuş yaptırmışlar
Niğde'den Adıyaman'a kandırarak getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük olarak kiralanan bir evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.14 Ocak 2019 Pazartesi 18:44
Adıyaman'da, internet üzerinden kandırarak Niğde'den Adıyaman'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, V.Ç. ve T.A., internet üzerinden Niğde'de oturan 17 yaşındaki Z.S. ile tanıştı. İkili, kızı kandırarak, Adıyaman'a gelmeye ikna etti. Ancak Z.S.'ye günlük kiraladıkları bir evde zorla fuhuş yaptırmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri bir operasyonla V.Ç. ve T.A.'yı gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan Z.S. ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.S. Niğde'deki ailesine teslim edilirken, V.Ç. ile T.A. adliyeye sevk edildi.
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