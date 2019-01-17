17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın adliyede
Samsun'un İlkadım ilçesinde 17 yaşındaki bir kıza fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.17 Ocak 2019 Perşembe 13:06
Samsun'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen Solmaz K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı(32) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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