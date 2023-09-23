17 yaşındaki çocuğu tutukladınız, ya millete hakaret eden Sözcü’yü?
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "17 yaşındaki çocuğu tutukladınız, ya millete hakaret eden Sözcü’yü?" başlıklı yazısı...
17 yaşındaki çocuğun Mustafa Kemal'i koruma kanunu kapsamında tutuklandığını vurgulayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün millete hakaret ettiğini ve hiç bir işlem başlatılmadığını hatırlattı.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısında, Atatürk'e hakaret suçlarında nasıl acımasızca hareket edildiği, ancak bugünkü cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde ise belli kesimin nasıl özgürlükçü havalara girdiği analiz edildi..
Akittv'ye açılan ceza davalarından da örnekler veren Karahasanoğlu, barolardan siyasilere kadar Kemalist geçinen kesimin, hakaret isnatlı bzı suçlarda nasıl ağır ceza istedikleini, bazılarında ise "özgürlük" naraları attığını anlatıp, riyakarlığa dikkat çekti.
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