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Gündem 17 yaşındaki çocuğu tutukladınız, ya millete hakaret eden Sözcü’yü?
Gündem

17 yaşındaki çocuğu tutukladınız, ya millete hakaret eden Sözcü’yü?

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:43:00 - 2023-09-23 12:32:25
17 yaşındaki çocuğu tutukladınız, ya millete hakaret eden Sözcü’yü?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "17 yaşındaki çocuğu tutukladınız, ya millete hakaret eden Sözcü’yü?" başlıklı yazısı...

17 yaşındaki çocuğun Mustafa Kemal'i koruma kanunu kapsamında tutuklandığını vurgulayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün millete hakaret ettiğini ve hiç bir işlem başlatılmadığını hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısında, Atatürk'e hakaret suçlarında nasıl acımasızca hareket edildiği, ancak bugünkü cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde ise belli kesimin nasıl özgürlükçü havalara girdiği analiz edildi..

Akittv'ye açılan ceza davalarından da örnekler veren Karahasanoğlu, barolardan siyasilere kadar Kemalist geçinen kesimin,  hakaret isnatlı bzı suçlarda nasıl ağır ceza istedikleini, bazılarında ise "özgürlük" naraları attığını anlatıp, riyakarlığa dikkat çekti.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bir kerede şaşırtın beni de dışımı kırayım, hep söyledim bu ülkede adalet yoook ya ne var kendi kokuşmuş rejimini korumak için 17 yaşındaki bir çocuğu içeri atmak var ama o çocuk birini öldürdüğü zaman ona elli tane katakulli uydurup dışarı salmak var işte Turkiyeyi kuran zihniyetin DNA si maalesef bu.Dünyanın hiç bir yerinde bir zatı korumak için insanlar ceza evine tıkılmaz bu zimbabwe de bile yoktur yani haa şünü da belirteyim bunun partiyle filan alakası yok yanı Ak partı veya başkası da olsa aynidir ha sakın bunu siyaset meselesi olarak düşünmeyin.
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