17 Yaş Altı Milliler, İstanbul'da kamp yapacak





İSTANBUL (AA) - Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık kampı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 13-17 Ocak'ta Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp gerçekleştirecek.

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki milli takımın hazırlık kampı aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Emir Bayram Can (Altınordu), Gökdeniz Kurşunoğlu (Beşiktaş), Umut Eren Tunç (Fenerbahçe), Süleyman Çamlıca (Hatayspor), Doğan Alemdar (Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor), Gökdeniz Yılmaz (Yılport Samsunspor), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Muhammed Emin Sarıkaya, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Kemal Bayrak (Fenerbahçe), Metehan Baltacı (Galatasaray), Doğu Demirkol (Göztepe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

Orta saha: Polat Abay, Alihan Şentürk (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Berke Avaz (Beşiktaş), Zeynullah Türkay, Bünyamin Yavaşoğlu (Bursaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe), Utku Tan (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Kayserispor), Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Salih Kavrazlı (Altınordu), Ali Akman (Bursaspor), Muhammet Akpınar (Trabzonspor).