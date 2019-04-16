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17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu

- Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı- "Yılın Takımı" ödülünü Medipol Başakşehir alırken, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Yılın Kulüp Başkanı" ödülüne layık görüldü

16 Nisan 2019 Salı 00:19
17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu


İSTANBUL (AA) - 17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Kalamış'taki Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleştirilen törende, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı.

Gecede "Yılın Takımı" ödülü Medipol Başakşehir'in olurken, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Yılın Kulüp Başkanı" ödülüne layık görüldü. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı de "Yılın teknik direktörü" seçildi.

Organizasyonda Ampute Milli Takımı ise "Yılın Altın Adamları" ödülünü kazandı.

Gecede, eski İtalyan kaleci Francesco Toldo da yer aldı. İtalya Milli Takımı ve İnter'in de kalesini koruyan Toldo'ya, "Uluslararası Onur Ödülü" verildi. Toldo, İnter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile gecede bir süre sohbet etti.


- Ödüller


17. Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül alanlar şöyle:

Uluslararası Onur Ödülü: Francesco Toldo

Yılın Spor Adamı: Ufuk Sarıca (A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü)

Yılın Spor Yöneticisi: Ömer Onan (Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü)

Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp (Grekoromen güreşçi)

Yılın Kadın Sporcusu: Yasemin Adar (Kadın güreşçi)

Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Futbol Takımı

Yılın Kulüp Başkanı: Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü)

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)

Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Erol Bulut (Evkur Yeni Malatyapspor)

Yılın Futbolcusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Yılın Yabancı Futbolcusu: Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır

Yılın Futbol Takımı: Medipol Başakşehir

Yılın Basketbol Takım: Fenerbahçe Beko

Yılın Voleybol Takımı: VakıfBank

Yılın Federasyonu: Türkiye Voleybol Federasyonu

Yılın Genç Sporcusu: İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi Basketbol)

Yılın Erkek Basketbolcusu: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Yılın Kadın Basketbolcusu: Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)

Yılın Erkek Voleybolcusu: Emre Batur (Fenerbahçe)

Yılın Kadın Voleybolcusu: Cansu Çetin (Galatasaray HDI Sigorta)

Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

Avrupa Başarı Özel Ödülü: Anadolu Efes

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Üner

- Jüri Özel Ödülleri

Yılın Spor Projesi: Fenerol

Amatör Sporlar Özel Ödülü: İçel Spor

Yılın Çevre ve Spor Dostu: Azka Otel

Yılın Sponsoru: Bilyoner

Türk Sporuna Katkı: Alpet AŞ. - Vakkas Altınbaş

Yılın Spor Avukatı: Özlem Sürekli

Be Aestetic Katkılarıyla Binicilik Özel Ödülü: Lequipe Atlı Spor Kulübü

- Basın Ödülleri

Yılın Spor Kanalı: Sports TV

Yılın Kulüp Kanalı: FB TV

Yılın Spor Programı: Ajans Saati - TRT Spor

Yılın Futbol Programı: Stadyum - TRT Spor

Yılın Spor Yorumcusu: Ersin Düzen - TRT Spor

Yılın Spor Televizyoncusu: Mehmet Buğra Şahin - TRT Spor

Yılın TV Yorumcusu: Alp Pehlivan - TRT Spor

Yılın Spor Gazeticisi: Zeki Uzundurukan - Fotomaç

Yılın Spor Portalı: Spor Arena Hürriyet

Yılın Spor Gazetesi: Fanatik

Yılın Spor Muhabiri: Koray Aldemir - Sports TV

Sporda Yılın Sosyal Medya Hesabı: Sabah


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 00:19
  1. Ajans Saati
  2. Ersin Şiyhan
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. Türkiye Spor Ödülleri

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