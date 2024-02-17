  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti! İşte yeni hali...

Erzincan'da arama kurtarma çalışmaları için özel cihaz! 400 bin kamyon gerekiyor

ROK yine yaptı yapacağını: 'Acun’un geçmişte Adnan deneyimi var'! Rasim Ozan Kütahyalı tekrarladı

İngiliz kâşifin gemisi tehlikeli yolculukta batmıştı! Dev enkazı bulundu diyerek dünyaya ilan ettiler!

Altın madeni faciası soruşturmasında yeni gelişme

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü! Özgür Özel'e 'ahlaksızlık' göndermesi

Dolar seçim sonrası 20 TL mi olacak? Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan tahminini açıkladı

Joe Biden: muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu! Çok ağır, flaş suçlama

Petrol baskı gördü! Akaryakıt fiyatları: 16 Şubat 2023 benzin fiyatı, mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir
İSLAM 17 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-02-17 07:35:00 -
17 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (17 Şubat 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَنْفِقُوا فٖي سَبٖيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدٖيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ وَاَحْسِنُواۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.

  İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."

(Bakara Suresi - 195)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Konumuz olan âyetlerin içeriği dikkate alındığında, “Allah yolunda harcama yapmak”, öncelikle savaş masraflarını karşılamayı, ülkenin savunulması için gerekli olan maddî fedakârlıklarda bulunmayı ifade eder. Ancak nüzûl sebebinin belirli olması âyetin hükmünü o sebeple sınırlamayı gerektirmez. Buna göre âyet, insanın sahip olduğu maddî imkânlardan kendine Allah’ın hoşnutluğunu ve âhiret mutluluğunu kazandıracak hayır yollarına harcamada bulunmasını, Kur’anî kavramla infakta bulunmasını emretmektedir.

Müslüman âlimlerce ve İslâm medeniyeti tarihinde, böyle bir niyete dayanması şartıyla ülkenin savunulması, hac hizmetleri, yoksulların desteklenmesi; okul, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesi, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar çok çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcama Allah yolunda harcama sayılmıştır (ayrıca bk. âyet 254).

Savunma ve diğer hizmetler için yapılan harcamalar hem harcama yapanın dinî hayatını hem de ülkenin ve toplumun güvenliğini geliştirmesi ve güçlendirmesi için son derece gerekli olduğundan âyetin devamında “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” buyurulmak suretiyle bir bakıma, cimrilik yaparak bu tür harcamalardan kaçınmanın müslüman toplumlar ve bireyler için tehlike teşkil ettiği haber verilmiş; âyetin sonunda bir defa daha müslümanlar iyilik etmeye çağrılarak Allah’ın iyilik edenleri sevdiği müjdesi verilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 302


 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  KUDSİ HADİS

“Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım.
 Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim.
 Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir   kulaç yaklaşırım.
 Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.
 Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla   dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar   mağfiretle karşılarım.”

 Kaynak: Müslim, Zikir 22

 GÜNÜN SÖZÜ:



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23