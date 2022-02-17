17 Şubat 1993: Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in helikopter kazasında şehit olması

17 Şubat 1921: İstiklâl Mahkemeleri'nin Kapatılması

İstiklâl Mahkemeleri ilk olarak Kastamonu, Konya, Samsun ve Yozgat'da kurulur ve 17 Şubat 1921'e kadar yaklaşık beş ay kadar çalışır. Sonuçta 54 bin insan yargılanır, 1054 insan idam edilir, 43 bin kişi ise sürgün ve hapis cezası alır. (Tosun,2012)

İstiklâl Mahkemeleri'nin en temel özelliği, yargılananların itiraz yani temyiz hakkının bulunmamasıydı.Mahkemelerde yargılananların birçoğu aynı gün içerisinde tutuklanır, yargılanır, cezalarını alır ve idam edilirdi.Tosun’un naklettiğine göre; Ali Çetinkaya'nın Ankara İstiklâl Mahkemesi ceza dağılım cetveline göre vicahen, gıyaben ve müeccelen verdiği idam kararlarının toplamı 2470'tir. Salben (asılarak) gerçekleştirilen idamlarda kadrolu olarak görevlendirilen Keskinli Cellât Kara Ali, Tanin gazetesinde kendisiyle yapılan bir röportajda "Ben Ankara'da 6128 kişinin sehpada ipini çekmişim." demişti. (Tosun, 2012)

Atatürk,İstiklal Mahkemelerini öven ve takdir eden bir mesaj yayınlar:Necip Türk milletinin vicdanını tatmin eden ve Türk tarihinin olduğu gibi dünya tarihinin sayfalarında da ibret verici dersleri muhtevi sayfalara geçecek olan adilane ve akilane hükümlerinizi takdirle karşıladık. Güven dolu dostluk ve sevgimizi belirtmek için bu tarihi görevinizin başarı ile tamamlandığı haberini fırsat saydık. Sevgiyle hepinizin gözlerinden öper, özlemle dönmenizi beklerim. (Kılıç-Turgut, 2010:484)

Bu kadar güçlü bir otorite ve iktidara sahip İstiklal Mahkemesi yargıçları dönemin adı konulmamamış kralları gibiydiler.Hıfzı Veldet Velidedeoğlu gelinen noktayı şöyle itiraf eder:Çok iyi hatırlıyorum: 1926’da Ankara İstiklâl mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya’nın ve üyelerden Ali Kılıç’ın bütün ülkedeki nüfuz ve otoritesi -bir halk deyimiyle, «forsu»- bir ara Başvekil ismet Paşa’nınkinden daha üstün gözükmeye başlamıştı. (Velidedeoğlu,1977:157)

İstiklal Mahkemeleri’nin görevi fiilen ancak 1927 yılında sona erdi. 1949 yılında ise Cihat Baban ve Adnan Adıvar’ın önerisiyle İstiklal Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırıldı. Ergun Aybars’ın naklettiğine göre; 'İstiklal mahkemelerinde 55 bin kişi yargılandı, 1352 kişi idam edildi. Yaklaşık 40 bin kişi hakkında ise dayak cezası verildi'. (Aybars,2009)

17 Şubat 1993: Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in helikopter kazasında şehit olması

Çekiç Güç Kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı Kürt devletinin Türkiye'nin zararına olduğunu söyleyen Bitlis'in uçağı, 17 Şubat 1993'te Ankara Güvercinlik'teki askeri üsten Diyarbakır'a gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Yenimahalle Posta İşletme Merkezi bahçesine düştü.

Kazada Bitlis ile Binbaşı Yaşar Erian, Yüzbaşı Tuğrul Sezginler, askeri personel Fahir Işık, Emin Öner, Posta İşletme Merkezi güvenlik görevlisi Ruhi Salay şehit oldu.





17 Şubat 1916: Doğu cephesinde Ruslar'ın Muş'u işgal etmesi

Muş, 25 Ağustos 1916'da tekrar Ruslar tarafından işgal edildi ve 30 Nisan 1917'de ikinci defa ve kesin olarak Rus işgalinden kurtarıldı.







17 Şubat 1956: Çoruh ilinin adının Artvin olarak değiştirilmesi

Artvin 4 Ocak 1936 tarihinde yeni kurulan Çoruh vilâyetinin merkezi oldu. 17 Şubat 1956 tarihinde ise Çoruh adı kaldırıldı ve ilin adı Artvin haline getirildi.